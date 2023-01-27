2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil 7,8 milyar lira fark tutarı ödenecek.

SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ise aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde yatırılmaya başlandı.

Böylece 59 bin 115 kişiye toplam 562,6 milyon lira ödeme yapılmış olacak.