Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 12:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emeklilere zam farkı ödemesine başlandı
[Fotograf: AA]
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları ile, harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.
2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil 7,8 milyar lira fark tutarı ödenecek.
SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ise aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde yatırılmaya başlandı.
Böylece 59 bin 115 kişiye toplam 562,6 milyon lira ödeme yapılmış olacak.
Etiketler: Emekli
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