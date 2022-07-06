Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor
[Fotoğraf: Depophotos]
Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri dün başladı. 22-26 Temmuz tarihlerinde maaş alanlara ise ikramiyeleri bugün ödeniyor.
Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklilerinin de ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak.
Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri yarın yapılacak. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar devam edecek.
Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiye bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılacak.
|AYLIK ÖDEME GÜNÜ
|İKRAMİYE ÖDEME GÜNÜ
|4A (SSK)
|17, 18, 19, 20, 21 Temmuz
|5 Temmuz 2022
|22, 23, 24, 25, 26 Temmuz
|6 Temmuz 2022
|4B (BAĞKUR)
|7 Temmuz 2022
|4C (EMEKLİ SANDIĞI)
|1 Temmuz
|2 Temmuz 2022
|2, 3, 4, 5 Temmuz
|2-5 Temmuz 2022
Etiketler: Emekli İkramiye Kurban Bayramı Memur
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