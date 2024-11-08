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Ekonomi
AA 08.11.2024 10:16

Elektrikli araç sayısı eylülde 146 bin 965'e ulaştı

Elektrikli araç şarj noktası sayısı eylülde önceki aya göre yüzde 3,96 artarak 23 bin 377'e yükseldi. Elektrikli araç sayısı ise 146 bin 965'e ulaştı.

Elektrikli araç sayısı eylülde 146 bin 965'e ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,70 artışla 1511 megavat oldu.

Eylülde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 3,96 artışla 23 bin 377'ye çıktı. Bu rakam, ağustosta 22 bin 485 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 14 bin 226'dan 14 bin 543'e, DC şarj noktası sayısı ise 8 bin 259'dan 8 bin 834'e yükseldi.

Öte yandan, ağustosta 138 bin 429 adet olan elektrikli araç sayısı eylülde 146 bin 965'e ulaştı.

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