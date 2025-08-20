Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.08.2025 10:16

Elektrikli araç şarj soketleri temmuzda yüzde 4 arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye yükseldi.

Elektrikli araç şarj soketleri temmuzda yüzde 4 arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, temmuzda önceki aya göre yüzde 3,9 artışla 2 bin 374 megavat oldu.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye çıktı. Bu rakam, haziranda 31 bin 433 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda AC şarj soket sayısı yüzde 4,1 artışla 18 bin 888'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,8 artarak 13 bin 794'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 18 bin 143, DC şarj soket sayısı ise 13 bin 290 olarak kaydedilmişti.

ETİKETLER
Elektrikli Araç Elektrik Otomotiv EPDK
Sıradaki Haber
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı
10:16
TDV yurtlarında yeni dönem kayıt süreci başladı
10:11
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
10:22
Soykırımcı İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
10:02
Brent petrolün varili 65,87 dolardan işlem görüyor
10:01
2 ilde bugün denize girmek yasak
Burguç su kaynağı hem şifa arayanları hem serinlemek isteyenleri ağırlıyor
Burguç su kaynağı hem şifa arayanları hem serinlemek isteyenleri ağırlıyor
FOTO FOKUS
Asırlık çınarların sorunlarına "Yaşlılık Çalıştayı"nda çözüm aranacak
Asırlık çınarların sorunlarına "Yaşlılık Çalıştayı"nda çözüm aranacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ