Az Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.02.2024 11:53

Elektrik üretimi geçen yıl aralıkta yüzde arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 900 bin 587 megavatsaat oldu. Üretimde en büyük pay, yüzde 25,3 ile hidroelektrik santrallerinin oldu.

Elektrik üretimi geçen yıl aralıkta yüzde arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2023 aralık ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,3'ü hidroelektrik, yüzde 23,7'si ithal kömür, 16,3'ü doğal gaz, yüzde 13,4'ü linyit, yüzde 11,4'ü rüzgar enerjisi santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen sene aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 26 milyon 900 bin 587 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 196 bin 871 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 43,1'i sanayi, yüzde 26,8'i mesken, yüzde 25,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,8, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, geçen aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 49 milyon 726 bin 481'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,7, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 10,2 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,2 artarak 96 bin 308 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,2'sini doğal gaz, yüzde 24,6'sını barajlı hidroelektrik, yüzde 12,2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

ETİKETLER
Elektrik Enerji
Sıradaki Haber
Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
13:09
Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı
13:02
Kırıkkale'de denetimlerde 125 araç trafikten men edildi
13:02
Ukrayna istihbaratı: Rusya Kiev'i itibarsızlaştırma operasyonu başlatacak
12:56
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 'teröre yardım' suçundan 5 yıl hapis cezası
12:48
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
Türk bilim insanları, dünyanın geleceği için sorularının cevaplarını Antarktika'da aradı
Türk bilim insanları, dünyanın geleceği için sorularının cevaplarını Antarktika'da aradı
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ