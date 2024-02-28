Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'le, turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine, Bakanlıkça hazırlanacak "turizm amaçlı konut" ibaresi ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğunu belirtir plaket asılması zorunluluğu getirilmişti.

Resmi Gazete'nin 28 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik kapsamında, ​​​​​​​ebat ve şekli teknik şartnamede gösterilen plaketin basımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce ilana çıkıldı.

Buna göre, turizm tesisleri ve turizm amaçlı konutların dış cephelerinde kullanılmak üzere plaket basımı mal alımı ihalesi yapılacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ihale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek ihale, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar istekliler ihale için tekliflerini sunabilecek.

İhale kapsamında turizm tesislerinde kullanılmak üzere 1200, turizm amaçlı konutlarda kullanılmak üzere 30 bin alüminyum plaket basılacak.

Plaket, elips biçiminde ve düz olacak. Her plaket tarih, sayı, adres ve irtibat numarası bilgilerini içerecek.