Türkiye balıkçılıkta rekor kırdı

Mustafa Altuğ Atalay, balıkçılık sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin, geçen hafta Antalya'da, Akdeniz ve Karadeniz'in en büyük Balıkçılık Bilimi Forumu'na (Fish Forum) ev sahipliği yaptığını dile getiren Atalay, forumda, dünyada balıkçılığın daha sürdürülebilir hale getirilmesi konusunun ele alındığını söyledi.

Atalay, dünyada denizlerin, iklim değişikliği ve yerli olmayan istilacı türlerden dolayı baskı altında bulunduğuna işaret ederek, forumda, denizlerde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm yollarının tartışıldığını ve ortaya çıkan önerilerin politika yapıcılara sunulacağını aktardı. Atalay, forumun, dünyanın önde gelen balıkçılık ülkelerinden Türkiye'de yapılmasının sektöre katkı sağlayacağını belirtti.

Ülkede balık üretiminin avcılık ve yetiştiricilikle yapıldığını anımsatan Atalay, Türkiye'nin, balıkçılık konusunda Avrupa'da hem kabiliyet hem de av gücü bakımından öne çıktığını bildirdi.

Atalay, ülkenin özellikle yetiştiricilikte Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına işaret ederek, "Levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada birinci sıradayız. Alabalık yetiştiriciliğinde ise dünyada ikinci ülkeyiz. Önemli oranda piyasayı belirleyen ve balık sunan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, su ürünleri ihracatında da adından söz ettirdiğine dikkati çeken Atalay, 100'den fazla ülkeye balık ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Atalay, balıkçılık açısından geçen yılın verimli geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilik ve avcılık ürünlerinde geçen yıl rekor kırıldı. Geçen sene 1 milyon tona yakın balık elde edildi. Bu yıl 575 bin ton üzerinde yetiştiricilik hedefimiz var. Artık balık yetiştiriciliğini de üretim planlaması kapsamına aldık. Fazla üretmekten ziyade tam ihtiyaca göre ve optimum düzeyde fiyat politikası sağlayacak şekilde üretmeyi hedefliyoruz. Hem somonu hem levreği hem çipurayı hem de midyeyi üreteceğiz."

"İstilacı türlerle mücadelede AR-GE çalışmaları yapılıyor"

Balıkçılık sektöründe AR-GE desteklerinin fayda sağladığını bildiren Atalay, sadece yetiştiricilik ve üretim tarafında değil, istilacı türlerle mücadelede de AR-GE çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Atalay, istilacı tür olarak son dönemde artan balon balığının yayılım hızının engellenmesi için destek verildiğini anımsatarak, "Balon balığının artmasını engellemek için verilen destekleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 4 katına kadar artıracağız. Balıkçılarımıza hem ekonomik destek sağlamış olacağız hem de bu balıkların azaltılması noktasında önemli çalışmalar yapacağız." dedi.