Duman 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.12.2023 13:29

Elektrik santrallerine 411 milyon liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ, 44 elektrik üretim santraline ekim ayı için 411 milyon 184 bin 10 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine 411 milyon liralık destek
[Fotograf: AA]

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 44'üne ekim ayı için toplam 411 milyon 184 bin 10 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 35 milyon 174 bin 524 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 25 milyon 218 bin 878 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

ETİKETLER
Elektrik Devlet Desteği
Sıradaki Haber
Bitcoin'in fiyatı 41 bin doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
ABD yönetimi, Gazze'nin geleceği konusunda karışık sinyaller verdi
14:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdü, naaşlarını alıkoydu
14:01
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Deresi taştı
13:57
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
13:59
Hasankeyf'teki tarihi mağaralar turizme kazandırılacak
13:54
Baykar, Bayraktar TB2 SİHA ile küresel savunma liginde
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ