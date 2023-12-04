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Ekonomi
AA 04.12.2023 13:16

Bitcoin'in fiyatı 41 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in son 7 gündeki değer kazancı yüzde 11'i aştı. Ekimden bu yana fiyatı yüzde 50'den fazla artan Bitcon 41 bin 688 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'in fiyatı 41 bin doları aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,77 artarak 1 trilyon 540 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,65’ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi.

Bugün TSİ 8.30 itibarıyla 41 bin 688 dolardan işlem gören Bitcoin, Nisan 2022’den beri en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 11'i aştı.

Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 50'den fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta duruyor.

Ekimde başlayan Bitcoin'deki yükselişin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, spot Bitcoin ETF'leri olarak bilinen ve doğrudan Bitcoin'i tutan ETF'leri onaylayacağı yönündeki beklentilerle devam etmesi dikkati çekiyor.

Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle riskli yatırımlar ve düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altının sert yükselmesine sebep olmuştu.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 39 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,45'ten fazla değer kazanarak 2 bin 254 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Öte yandan, Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, kasımda yaklaşık 600 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.

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