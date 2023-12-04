Duman 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.12.2023 12:47

Devlet korumasındaki gençlerin kamuya atanmasında son tercih tarihi 15 Aralık

Devlet korumasında yetişen gençlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi için tercih işlemleri 15 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Devlet korumasındaki gençlerin kamuya atanmasında son tercih tarihi 15 Aralık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın kuruluşlarında yetişmiş hak sahibi 1044 genç, kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek.

Bu kapsamda tercih işlemleri 15 Aralık saat 23.59'a kadar www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet Kapısı'na giriş şifresine sahip olması gerekiyor. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmuyor. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabiliyor.

Hak sahipleri, tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfası www.aile.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediyor. Bu kapsamda yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.

ETİKETLER
Kamu Personel
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdü, naaşlarını alıkoydu
14:01
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Deresi taştı
13:57
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
13:59
Hasankeyf'teki tarihi mağaralar turizme kazandırılacak
13:54
Baykar, Bayraktar TB2 SİHA ile küresel savunma liginde
13:53
Meclis'in ilk kadın vekili kürsüden dünyaya seslendi: Eksiksiz bir bütünüz
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ