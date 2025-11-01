Puslu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 01.11.2025 07:33

Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak

Elektrik desteğinde yeni dönem yeni yılla birlikte başlayacak. Tüketimi yıllık 4 bin kilovatı aşan aboneler destek kapsamından çıkarılacak. Aylık 333 kilovatı aşmayanlara ise destek verilmeye devam edilecek.

Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak

Elektrik destekleri devam edecek, limitler güncellenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik destekleri için harekete geçti. Desteklerde daha adil dağılım sağlanacak. Düzenlemeyle enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının teşviki de amaçlanıyor. 

2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Tüketimi yıllık 4 bin kilovatı aşanlar destek kapsamından çıkacak. Bu rakam aylık ortalama 333 kilovata denk geliyor. Fatura karşılığı ise 984 lira olarak belirlendi. Türkiye'de tüketim ortalaması ise aylık 200 kilovat.

Türkiye'de 43 milyona yakın mesken abonesi bulunuyor. Limiti aşan 2,5 milyon abone olduğu öngörülüyor. Düzenlemeden abonelerin yüzde 6'sının etkilenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeden bazı gruplarsa muaf tutulacak. Bunlar, AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler olarak belirlendi.

Elektrik tarifesinde yeni uygulama 1 Ocak'ta başlayacak.

ETİKETLER
Elektrik Devlet Desteği EPDK
Sıradaki Haber
İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:07
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
06:58
MSB: Muvazzaf subay adayı temini için başvuru süresi uzatıldı
06:52
İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da başlayacak
06:48
KKM bakiyesi 7,4 milyar dolara geriledi
06:46
Ekonomi gündemi kasımda yoğun geçecek
06:40
Edirne'nin "tencere köftesi" coğrafi işaret yolunda
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ