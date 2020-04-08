Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'da, bu yıl rekoltede yüzde 20 artış bekleniyor. Kentte 100 bin dekar alanda 1 milyonun üzerinde kayısı ağacının yüzde 90'ı çiçek açtı.

Üretimin yüzde 96'sının gerçekleştiği, rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği Baskil ilçesindeki kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla araziler beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

İklim şartlarının istenilen düzeyde seyrettiği kentte zirai don, hastalık ve dolu olayının yaşanmaması halinde geçen yıl 60 bin ton olan rekoltesinde bu yıl artış bekleniyor.

"Elazığ için bereketli bir yıl olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın ülkenin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlimiz 1 milyonun üzerindeki ağacı ile kayısı üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır. Yıllık ortalama 60 bin ton civarında taze kayısı üretimimiz söz konusu. Meteorolojik verilere baktığımızda, önümüzdeki süreçte de herhangi bir aksilik olmaması durumunda geçen yıl 60 bin ton civarında olan rekoltemizin bu yıl daha fazla olmasını bekliyoruz. İklim şartlarının uygun seyretmesi halinde rekoltede yüzde 20 artış bekliyoruz. 2020 yılı kayısı üretimi açısından Elazığ için bereketli bir yıl olacak."

[Fotoğraf: AA]

Üretici rekolteden umutlu

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz da çiçeklenme döneminde kayısı ağaçlarının adeta beyaz gelinlik giydiğini vurgulayarak, bu görüntüsü ile ağaçların üreticiye umut verdiğini söyledi.

Ağaçların kademeli çiçek açmaya devam ettiğini anlatan Zilayaz, iklim şartlarının normal seyrinde gitmesinin bu yıl yüksek rekolte beklentisini artırdığını ifade etti.

Zilayaz, bu yıl yaşadıkları deprem ve yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020'nin ilk aylarının sıkıntılı geçtiğini belirterek, "Kayısıda yüksek kazanç bekleyen üreticiler için rekoltedeki artışla inşallah iyi bir yıl yaşanacak" dedi.