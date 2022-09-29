Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
[Fotograf: AA]
Ekonomik güven endeksi eylül ayında 94,3 değerinde sabit kaldı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.
Etiketler: TÜİK
Son Haberler
- 11:18
- 11:10
- 11:10
- 10:58
- 10:52
Sıradaki Haber
BDDK, FUPS Bank'ın kuruluşunu onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz