Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.04.2026 07:07

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "1920 Koşusu" nedeniyle Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

[Fotograf: AA]

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün GMK Bulvarı Anadolu Ajansı binası önünden başlayacak "1920 Koşusu" dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümünde, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümünde, Gençlik Caddesi'nin Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ile Anıt Caddesi'nin tamamında çift yönlü ve belirtilen bu yollara bağlanan tüm caddeler, sokaklar ve varyantların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

Sıradaki Haber
12 yaşındaki çocuğun oyunu faciayla bitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
