Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik güven endeksi ocakta arttı
[Fotograf: AA]
Ekonomik güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 99,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi 2022 aralık ayında 98,1 iken, 2023 ocak ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ocakta tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.
Etiketler: TÜİK
Son Haberler
- 11:25
- 11:22
- 11:21
- 11:12
- 11:10
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 86,06 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz