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Ekonomi
AA 28.03.2024 10:47

Ekonomik güven endeksi martta yüzde 1 artışla 100 oldu

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1 artarak 100 değerini aldı. Endeks, Haziran 2023'te 101,3 değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksi martta yüzde 1 artışla 100 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 99 olan endeks martta yüzde 1 artışla 100 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,02 artarak 79,4'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 103,5'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 120,4'e ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 113,3'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 88,6'ya düştü.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesini gördü. Endeks, Haziran 2023'te 101,3 değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 99,0
Mart 98,9 100,0
Nisan 102,4  
Mayıs 103,8  
Haziran 101,3  
Temmuz 99,4  
Ağustos 94,2  
Eylül 95,5  
Ekim 96,6  
Kasım 95,3  
Aralık 96,4  
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