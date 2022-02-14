Fahiş fiyatlarla mücadele edilecek, haksız fiyat artışı yapanlara göz açtırılmayacak.

Bu kapsamda Enflasyonla Mücadele Timi kurulacak.

Enflasyonla Mücadele Timi nasıl işleyecek?

"Enflasyonla Mücadele Timi nasıl işleyecek?" sorusuna Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın şu şekilde yanıt verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir denetim. Bunun herhangi bir polisiye tedbiri yok. Eğer suç ya da suçlular varsa parasal cezalarla vazgeçirilmeye, caydırılmaya çalışılacak."

Stokçuluğun önlenmesine katkı sunacak

Enflasyonla Mücadele Timi'nin stokçuluğun önlenmesine katkı sunacağını belirten Aydın şunları söyledi:

"Birtakım stokçular aşırı fiyat uygulayan firmalar veya kişiler olabilir. Bunların önlenmesi lazım, enflasyon timi de tam da bu amaçla ortaya konmuş bir şey. En azından bu yapanların piyasanın başıboş olmadığını sade ve sadece yanlış yapanın cezalandırılacağı bir sistem kurulmaya çalışılıyor."

"Tedbirler birlikte uygulandığından enflasyonda düşüş olacak"

Alınan tedbirlerin enflasyonla mücadeleye katkı sunacağını belirten Aydın, "Hem arz yönünden hem talep yönünden hem de idari yönden bu tedbirler ile birlikte çalıştığı zaman enflasyonun yönü aşağı doğru devam edecek" dedi.

Uzmanlar, Enflasyonla Mücadele Timiyle serbest piyasada fiyatların kontrol edileceğini ve vatandaşların fahiş fiyatlara maruz kalmasının önüne geçeceğini aktarıyor.

