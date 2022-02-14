Yeni haftada ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor. Piyasalar faiz kararını ve bütçe verilerini takip edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim-Aralık dönemine ilişkin 4. çeyrek iş gücü istatistiklerini salı günü açıklayacak.

İşsizlik oranı Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3. çeyrekte 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Salı günü yılın ilk bütçe tablosu da belli olacak. Perşembe günü ise gözler Merkez Bankası'nda olacak.

Para Politikası Kurulu yılın ikinci faiz kararı için toplanacak.

Bir önceki toplantıda faizde değişikliğe gitmeyen Kurul, faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

Haftanın son günü ise 3 farklı veri açıklanacak. Cuma günü piyasalar ocak ayı konut satış istatistiklerini takip edecek. Şubat ayı tüketici güven endeksi de açıklanacak bir diğer veri olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de ocak ayına ilişkin, 'kurulan ve kapanan şirket istatistikleri'ni yayımlayacak.