Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler Fuat Oktay
Son Haberler
- 19:20
- 19:06
- 19:14
- 18:39
- 18:27
Sıradaki Haber
Rusya Sayıştay Başkanı: Ruble serbestçe dönüştürülebilir para birimi özelliğini kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz