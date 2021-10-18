Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay başkanlığında yapılacak toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.
Resmi Gazete'de 30 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan EKK'nin bugün yapılacak toplantısında, başta 2022 yılı bütçesi olmak üzere son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler Fuat Oktay
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