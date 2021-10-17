Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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