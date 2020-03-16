Ekonomi gündemini hareketli bir hafta bekliyor. Piyasalar, işsizlik verilerinden faiz kararına kadar bir çok veriyi takip edecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın üçüncü toplantısını Perşembe günü yapacak.

İlk 2 toplantıda toplam 125 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi yüzde 12’den yüzde 10 virgül 75’e çekilmişti.

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

Cuma günü 2019 yılının işsizlik verileri netleşecek. Aynı gün Şubat Ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi de belli olacak.

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri de piyasaların takibinde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihracı gerçekleştirecek.