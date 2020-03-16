Denizli’de balık hali esnafı havaların ısınması ve koronavirüs endişesinden dolayı vatandaşların dışarı çıkmaktan imtina etmesinden dolayı satışlarda ciddi miktarda düşüş yaşandığını belirterek, ürünün bol olduğunu ancak alıcının olmadığını ifade ettiler.

Denizli'de balık hali son yılların en az satışının yapıldığı günleri yaşıyor.

Balık halinde deyim yerindeyse ‘in cin top oynarken' esnaf bunu havaların ısınmasından kaynaklı olarak vatandaşların balığa olan ilgisinin azalması ile toplumda oluşan koronavirüs endişesine bağlıyor.

"İnsanlar dışarı çıkmaya korkuyor"

Balık halinde tezgahlar dolu olmasına rağmen esnaf, müşteri bulamıyor. Balık sezonunun kapanmasına bir ay kala tezgahlarda ürün bolluğu yaşanmasına rağmen satışlar son yılların en düşük seviyelerinde.

Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğunu söyleyen balık hali esnafı, “Bu aralar havalar sıcak gittiği için biraz da bu virüslerden dolayı insanlar dışarıya çıkmaya korkuyor. Sezon da kapandığı için işler yok” dedi.