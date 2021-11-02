Ekim 2020'de 41 milyon 730 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde 208 milyon 205 bin dolara yükseldi.

Gemi ve yat, geçen ay dış satımını en çok artıran sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracatı Yalova, İstanbul ve Bursa yaptı

Geçen ay Türkiye'nin 19 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 145 milyon 739 bin dolarını Yalova yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 43'üne denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 47 milyon 17 bin dolarla İstanbul ve 10 milyon 669 bin dolarla Bursa oldu.

En fazla ihracat yapılan 3 ülke

Gemi ve yat sektörü, geçen ay 74 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu olarak kayıtlara geçti.

101 milyon 559 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Rusya'yı, 74 milyon 770 bin dolarla Norveç, 17 milyon dolarla Malta, 4 milyon 767 bin dolarla Marşal Adaları ve 1 milyon 618 bin dolarla ABD takip etti.

Miktar bazında en fazla ihracat artışı, 88 milyon 559 bin dolarla yine Rusya'da oldu.