Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 14 Ekim tarihli toplantısında, iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ekonomiye ve bankacılık sektörüne olan etkileri değerlendirildi.

Yeşil finansman konularında, müşterilerin farkındalığını artırarak kapsayıcı finansal araçları geliştirmeleri hususunda tavsiye kararı alındı. Bu araçlar, bankaların kendilerinin belirleyeceği alanlarda olacak.

Karar, iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha iyi yönetilebilmesi için alındı.

Ayrıca, düşük karbonlu üretim ve yatırıma geçişin desteklenmesi ile sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanması da hedefler arasında.