Ekonomi
TRT Haber 01.11.2025 06:25

Ekim enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 35,29 olarak gerçekleşmişti.

[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

