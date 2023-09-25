SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
28ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Ekonomi
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
25.09.2023 11:44
, 25.09.2023 11:47
SON GÜNCELLEME
25.09.2023 11:47
Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti
Depremin yaralarını sarmak üzere getirilen ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
MTV
Vergi
Deprem
Sıradaki Haber
Milli gemiler yeni ihracat fırsatlarına kapı aralıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
12:26
Kamboçya'da 7 yıl aradan sonra ilk kez Zika virüsü vakası tespit edildi
12:23
Kuzey Kore resmi ajansı, Güney Kore lideri Yoon'u "boş kafalı" olarak niteledi
12:10
Almanya İçişleri Bakanı, muhalefetin "mülteciler için üst sınır getirilmesi" teklifini reddetti
12:27
19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
12:01
Emtia piyasasında satış baskısıyla düşüş görüldü
Orata Adası'ndaki kalıntılar restore edilerek turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
TRT Haber Terter-Ağdere hattında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti
Milli gemiler yeni ihracat fırsatlarına kapı aralıyor
Pancar üreticisine 728 milyon TL'lik avans ödemesi bugün yapılıyor
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı