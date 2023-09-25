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Ekonomi
AA 25.09.2023 11:44

Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti

Depremin yaralarını sarmak üzere getirilen ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti

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