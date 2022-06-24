2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün TBMM'de yaptığı sunumda, "Ek bütçeyle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, ek bütçeden 134,5 milyar lira vatandaşın hanelerde tükettiği elektrik ve doğal gazı piyasa fiyatlarının altında kullanması için ayrılmış oldu.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerjide yaşanan darboğaz gibi sebeplerle küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat yükselişlerinin doğrudan vatandaşa yansıtılmaması için adımlar atılıyor.