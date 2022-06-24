Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamudaki işçilere ek ödeme tarihleri belli oldu
[Fotoğraf: Getty]
Kamu işçilerine temmuz ayında ilave ödeme yapılacak. Ek ödemenin ilk bölümünün 4 Temmuz'da, ikinci bölümünün ise 16 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, devlete bağlı müesselerde çalışan işçilere yapılacak ek ödemede tarihler belli oldu.
Bu yıl yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 4 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
İkinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.
Etiketler: Resmi Gazete
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