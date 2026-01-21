Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Ekonomi
AA 21.01.2026 15:37

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 23 bin 227 kantini denetleyerek gıda güvenilirliğini riske atan hususlara yönelik 178 idari yaptırım uyguladı.

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtilen paylaşımda, öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda israfı ve kayıpları konularında bilinçlendirilmesine yönelik 2018'den bu yana okullarda eğitimler verildiği aktarıldı. Paylaşımda, 2025'te düzenlenen 2 bin 136 eğitim kapsamında 191 bin 879 öğrenciye eğitim verildiğini bildirildi.

Denetimlerde 178 idari yaptırım uygulandı

Okullar, yaz okulları, kurslar ve kamplarda bulunan kantinlerin, 2011'den beri her eğitim döneminde en az iki kez il tarım ve orman müdürlükleri görevlileri tarafından denetlendiğinin altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında, ülke genelinde okul kantinlerinde gerçekleştirilen 45 bin 250 denetim sonucunda, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere 253 idari yaptırım uygulanmıştır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde de 23 bin 227 denetim gerçekleştirilmiş, gıda güvenilirliğini riske atan hususlara yönelik 178 idari yaptırım uygulanarak gerekli tedbirler alınmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımız için gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımız devam etmektedir."

OKUMA LİSTESİ