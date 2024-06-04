Parçalı Bulutlu 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.06.2024 11:54

Ege'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Turizmde yerli ve yabancıların ilgisini çeken Ege Bölgesi'ndeki oteller, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek. Eylül sonuna kadar bölgede yoğunluğun devam etmesini bekleyen turizmciler, Kuşadası ve Didim'de Kurban Bayramı'nda yüzde yüz 100 dolulukla geçeceğini tahmin ediyor.

Ege'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik beldelerinde geçirmek isteyenler otel rezervasyonlarına başladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, nisan ayındaki Ramazan Bayramı'nın turizmciyi memnun ettiğini, nisan ayını yüzde 90-95 dolulukla kapattıklarını belirtti.

Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla bu oranlara yine ulaşacaklarını vurgulayan Belge, rezervasyonların her gün artarak devam ettiğini ve rezervasyonların son 1-2 günde hızlandığını söyledi.

Belge, Ege'deki bütün otellerin misafirler için hazır olduğunu dile getirerek, "Arife gününden itibaren başlayarak eylül sonuna kadar Çeşme'den, Ege Bölgemizden çok ümitliyiz. Bayram ve sonrasında Kuşadası, Pamucak, Foça da çok iyi. Zaten Antalya, Bodrum dediğiniz zaman şu an rezervasyonların hızlı gittiğini duyuyoruz." diye konuştu.

Çeşme'de her keseye uygun bir tatil olduğuna işaret eden Belge, şunları kaydetti:

"Bir algı yapılıyor, 'Çeşme pahalı' diye. Çeşme'yi Sakız adası veya başka bir Ege adasıyla karşılaştırmak demek, Süper Lig'deki bir takımla amatör takımı karşılaştırmaktır. Çeşme, İzmir bunu hak etmiyor. Çünkü bizim İzmir bir tane, dünyanın göz bebeği. Tanıtımda biraz daha hızlı hareket edersek Avrupa'nın göz bebeği olur."

"3-5 gün içinde oteller dolmaya başlar"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de sezona iyi başlandığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarının iyi olduğunu, tatil yaklaştıkça daha da artacağını aktaran Özden, "Kurban Bayramı'nda oteller dolmak üzere. Kuşadası ve Didim'de otellerde yer var ve rezervasyonlar da hızlı geliyor. Önümüzdeki 3-5 gün içinde oteller dolmaya başlar." ifadelerini kullandı.

Yörede tatil planlayanların, istedikleri otelde yer bulmaları ve indirimlerden faydalanabilmesi için rezervasyonlarını yaptırmalarını öneren Özden, "Kuşadası ve Didim'de yüzde 100 dolulukla Kurban Bayramı'nı geçireceğiz." dedi.

Özden, yaz ayları için yapılan erken rezervasyonların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, yüksek sezon öncesi bayram tatilinde otellerin dolmasının turizmci için motivasyon olacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ege Denizi Kurban Bayramı Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Bölgemiz bol miktarda enerji kaynağına sahip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:21
Türksat A6 uzaya fırlatılacağı üsse doğru yola çıkıyor
12:09
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
12:03
Çevreyi kirleten 45 tesise 31,6 milyon lira ceza
12:01
Sık sık karıştırılan iki kavram: Utangaçlık ve içe dönüklük
11:57
İsrail'in Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü
11:52
Ücretli alışveriş poşetleriyle 1 milyon tondan fazla plastik atık engellendi
Gazze'de Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü
Gazze'de Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü
FOTO FOKUS
Ergenlik döneminde diyetler uzman kontrolünde yapılmalı
Ergenlik döneminde diyetler uzman kontrolünde yapılmalı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ