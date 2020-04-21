Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.

Merkez Bankası bünyesindeki Türk Lirası ve Döviz Piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) Sistemi 24 Nisan 2020 Cuma günü açık olacaktır. pic.twitter.com/MlE79jZMBR — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 21, 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merkez Bankası bünyesindeki Türk lirası ve döviz piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin 24 Nisan Cuma günü açık olacağı belirtildi.