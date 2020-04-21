Haber Giriş: Kaynak: AA
EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası, "Merkez Bankası bünyesindeki Türk Lirası ve Döviz Piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) Sistemi 24 Nisan 2020 Cuma günü açık olacaktır" açıklamasında bulundu.
Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.
Merkez Bankası bünyesindeki Türk Lirası ve Döviz Piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) Sistemi 24 Nisan 2020 Cuma günü açık olacaktır. pic.twitter.com/MlE79jZMBR— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 21, 2020
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merkez Bankası bünyesindeki Türk lirası ve döviz piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin 24 Nisan Cuma günü açık olacağı belirtildi.
Etiketler: Merkez Bankası EFTSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:35
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