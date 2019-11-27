29 Kasım Cuma günü, her yerde tek günlüğüne büyük indirim yapılacak. Kargo firmaları da, internet alışverişindeki yoğunluğa karşı alarma geçti.

Amerika'da ortaya çıkan efsane cuma alışverişi çılgınlığı, tüm dünyaya yayılmış durumda. Her yıl Kasım ayının son cuma günü düzenlenen etkinlik, bu yıl ayın 29'una denk geldi.

Türkiye'de süper, muhteşem ya da efsane cuma olarak adlandırılıyor. Markalar ve mağazalar her çeşit üründe büyük indirimler yapıyor. Haliyle bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor.

Büyük indirimler piyasayı canlandırdı, milyarlık ciro hedefleniyor

Piyasayı canlandıran etkinlik, Türkiye'de bir haftaya yayılmış durumda. Perakende sektörünün beklentisi, bu süreçte 5 milyar liralık alışveriş yapılacağı yönünde. Bunun da çoğunun internet üzerinden olacağı tahmin ediliyor. Bu da kargo firmalarının fazla mesai yapmasına yol açacak.

Kargo firmaları, yığılmaların önünü geçmek için ek önlemler alıyor.

Efsane Cuma'nın hayal kırıklığına dönüşmemesi için tüketicilere düşen görevler de var. Kargocular, hızlı teslimat için özellikle adres ve telefon bilgilerinin dikkatli yazılması konusunda uyarıyor.

Kaynak: TRT Haber