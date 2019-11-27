Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri 2020 yılında verilecek asgari ücretin belirlenmesi için aynı masa etrafında buluşacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak.

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin tespiti için ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve hükümet temsilcileri yer alacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. İşçiler taleplerini, işverenler verebilecekleri rakamları telaffuz edecek o toplantılarda.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar verecek. Nihai karar için son toplantı yine bakanlıkta yapılacak.

Asgari ücret şu an brüt 2 bin 558; net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

Kaynak: TRT Haber