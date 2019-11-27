Türkiye ekonomik açıdan yakın gelecekte daha çok büyüyecek. OECD'den Dünya Bankası'na, kredi derecelendirme kuruluşlarından TÜİK verilerine kadar göstergeler hep olumlu. Açılan şirket sayıları da bu beklentiyi doğruluyor.

Uluslararası ekonomi kuruluşları Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini yükseltti.

Küresel Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, kasım ayı raporu verileri Türkiye için olumlu. OECD 2019'da Türkiye'nin büyümesine ilişkin öngörüsünü, eksi 0,3'ten, artı 0,3'e revize etti.

Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisi yüzde 3'e yükseltildi

OECD'ye göre hükümetin sağladığı teşvikler iç talebi tahminlerin ötesinde canlandırdı. 2020 için büyüme beklentisi ise yüzde 3 olarak belirlendi.

Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası'nın yanı sıra Fitch Ratings ve Moody's de Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltmişti.

Tüm bu kararlarda ve beklentilerde yurtiçi ekonomik verilerin rolü büyük.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son araştırması ekonomiye güvenin 2 puandan fazla arttığını ortaya koydu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı veriler de bu güveni teyit ediyor.

Açılan şirket sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,52 arttı.

Kaynak: TRT Haber