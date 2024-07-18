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Ekonomi
AA 18.07.2024 15:25

ECB faiz oranını sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB faiz oranını sabit tuttu

Ayrıntılar gelecek...

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