e-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçıların e-ticaret aracılığıyla yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar"ın 2022'de uygulamaya alındığı anımsatıldı.

Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, "e-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

e-İhracat için 320 milyon liralık destek sağlandı

Açıklamada, Bakanlığın, ihracatçıların küresel ticaretteki payını e-ihracat alanında da artırmak için destek paketleriyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirilerek, destek paketi kapsamında bugüne kadar 207 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik 320 milyon liralık destek sağlandığı aktarıldı.

Destek politikası çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarıyla bir araya gelinerek süreçlerin kolaylaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, e-ihracat potansiyeli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Nijerya ve Suudi Arabistan'ı hedef ülkeler listesine ekleyerek, bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde 20 destek imkanı sağlandı. e-Ticarette küresel lider olan Çin'e yönelik pazar yeri komisyonu desteği getirilerek firmalarımızın bu ülkeye girişlerini kolaylaştırıcı adımlar atıldı. 'Uzak Ülkeler Stratejisi' kapsamında ise kişiselleştirilmiş ürünler ve otomotiv yedek parça sektörlerinde faaliyet gösteren ABD ve Kanada'da öncü pazar yerleri için komisyon giderleri destek kapsamına alındı."

Açıklamada, Bakanlıkça, ihracatçıların e-ihracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olacak E-Kolay İhracat Platformu'nun kurulduğu hatırlatılarak, Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren 18 farklı pazar yeri ile 5 farklı sosyal medya ve arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzların yayımlandığı belirtildi.

Küresel e-İhracat Zirvesi bu yıl da düzenlenecek

Firmaların küresel pazar yerlerinde çevrim içi mağaza açmasını kolaylaştırarak e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025 yılında da devam edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"e-İhracat gerçekleştiren firmalarımızın en doğru iş ortaklıklarını kurmalarına destek olmak amacıyla 2024'te gerçekleştirdiğimiz Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerimize ek olarak, 2025'te Brezilya, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeye yönelik heyetlerimiz gerçekleştirilecektir. Öte yandan, Eylül 2024'te İstanbul'da, e-ticaret alanında uzman konuşmacıları bir araya getiren ve firmalarımızı 30'un üzerinde küresel pazar yeriyle buluşturan İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'ni 2025'te de gerçekleştirerek ülkemizin küresel e-ticaret ekosisteminde güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edilecek. Bakanlık olarak Türkiye'nin e-ihracatta küresel bir oyuncu haline gelmesi için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. e-İhracatın genel ihracatımız içindeki payının 2028'de yüzde 10'a yükseltilmesi hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."