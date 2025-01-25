Yeni KOP Eylem Planı Konya Ovası'nı dört koldan canlandıracak

Söz konusu dönemde 170 milyon metreküp suyun bölgeye ilave olarak getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 173 bin hektar alan sulama alanında rehabilitasyon yapılması, sulanan alan miktarının 64 bin 472 hektar alan artırılması ve yer altı su seviyesindeki düşüşün durdurulması planın amaçları arasında yer alıyor.

Söz konusu dönemde yer altı sularının üzerindeki baskının azaltılması için kuru tarımdan sulu tarıma geçilecek, gelir artırıcı bitki deseni modelinden yararlanılacak.

Su kayıpları önlenecek

Yeni eylem planı kapsamında bölgede sulama teşkilatlarının kurulması, havzalar arası su paylaşımının teşvik edilerek, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması amaçlanıyor.

Özellikle Çumra ve Ova Sulama birlikleri sahaları büyük oranda su israfına yol açan açık toprak kanalla sulandığından bu bölgedeki şebekenin beton sızdırmazlığının sağlanarak, yılda yaklaşık 600 milyon metreküp ve kanalda kaybolan 70 milyon metreküp suyun tarıma kazandırılması öngörülüyor. Bu amaçla APA Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu Projesi'nin yeni dönemde hızlı bir şekilde ilerletilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amacıyla modern hayvan pazarı/borsası, hayvan parkı ve panayırı ile kesimhane tesislerinin kurulması da plan kapsamındaki amaçlar arasında yer alıyor.

Rekabet gücünü artıracak yatırımlara hız verilecek

Bu dönemde, KOP Bölgesi'nin sahip olduğu potansiyelin bölgeye ve ulusal refaha katbekat fazla katkı sunabileceğini gösteren raporlara ve araştırmalara dayanılarak verimlilik artışına ve katma değerli üretime odaklanılacak.

Bölgenin ekonomik açıdan rekabet gücünü artırmak amacıyla tarımdan sanayiye, turizmden üniversitelerin ihtisaslaşmasına kadar yatırımlar hızlandırılacak. Bu kapsamda kırsalda yaşayan vatandaşlar için örgütlenme, ürün dağıtım kanallarının iyileştirilmesi, markalaşma ve pazarlama gibi konularda proje destekleri sağlanacak, tarımsal değer zincirleri güçlendirilecek.

Manastır Vadisi'nde yeni bir turizm destinasyonu oluşturuluyor

KOP Eylem Planı çerçevesinde, bölgenin soyut ve somut kültürel mirasının araştırılarak envanterinin çıkarılması ve bunların tanıtımı amacıyla çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda önceki dönemde başlatılan kültür projelerinin sürdürülmesinin yanı sıra Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi ile Akşehir'de bir mizah kümelenmesi oluşturulması ve bölgenin kültürel yönden geliştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi ile "Manastır Vadisi"nde yeni bir destinasyon merkezi oluşturuluyor. Böylece bölge, turizm sektörü için ana güzergahlardan biri haline getirilecek.

Buharlı trenle "nostaljik tur" düzenlenecek

Dünyada gelişmiş ülkelerin turistik seyahat turlarında aktif olarak kullandıkları buharlı lokomotiften tren turizminde yararlanılacak.

Bu doğrultuda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da Çumra-Akşehir hattının bir bölümünde buharlı vagonlarla "nostaljik tur" gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Birçok projeyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlanacak

Savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin desteklenmesi amacıyla Huğlu ve Üzümlü silah sanayisinde katma değerin artırılmasına yönelik ihtiyaç analizi projesi sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Bunun yanı sıra ticaret ortamının geliştirilerek ihracatın artırılması amacıyla Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru oluşturulması hedefleniyor.

Silisyum saflaştırılma araştırma projesiyle, 5N saflıkta güneş pilleri başta olmak üzere saf silisyum üretilecek.

KOP Bölgesi'nin jeotermal potansiyelini değerlendirmeye yönelik adımlar da ön planda olacak. ​​​​​​​