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Ekonomi
AA 25.01.2025 22:00

Gabar'da günlük petrol üretimi 75 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi.

Gabar'da günlük petrol üretimi 75 bin varile ulaştı

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

 

"Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik"

"Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik ve hamdolsun yine çok kısa bir süre içerisinde bugün yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline geldi. Biz petrolde, doğal gazda kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları memleketimizin ekonomisi büyüsün, artsın, refahı yükselsin, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla bu hizmetleri sunalım diye yapıyoruz."

Üretim çalışmalarına yönelik bazı haksız eleştiriler yöneltildiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, aziz şehitlerimizin hatırasına, onlara hürmeten, bu faaliyetlerimizi kim rahatsız oluyorsa olsun yapmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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