Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 108,3 milyar liralık bütçe ayrıldı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda söz konusu kuruluşlara toplam 108 milyar 331 milyon 363 bin lira ödenek tahsis edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 67 milyar 510 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 13 milyar 204 milyon 300 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 9 milyar 500 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 3 milyar 743 milyon 557 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 3 milyar 362 milyon 53 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 2 milyar 531 milyon 416 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 2 milyar 850 milyon lira, Rekabet Kurumuna 2 milyar 167 milyon 416 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) 1 milyar 900 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) 706 milyon 800 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 855 milyon 821 bin lira kaynak sağlanacak.