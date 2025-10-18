Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.10.2025 13:49

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 108,3 milyar liralık bütçe ayrıldı

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2026 yılı bütçesinden alacağı pay 108 milyar 331 milyon 363 bin lira olarak belirlendi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 108,3 milyar liralık bütçe ayrıldı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda söz konusu kuruluşlara toplam 108 milyar 331 milyon 363 bin lira ödenek tahsis edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 67 milyar 510 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 13 milyar 204 milyon 300 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 9 milyar 500 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 3 milyar 743 milyon 557 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 3 milyar 362 milyon 53 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 2 milyar 531 milyon 416 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 2 milyar 850 milyon lira, Rekabet Kurumuna 2 milyar 167 milyon 416 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) 1 milyar 900 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) 706 milyon 800 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 855 milyon 821 bin lira kaynak sağlanacak.

ETİKETLER
BDDK RTÜK BTK EPDK Bütçe KVKK
Sıradaki Haber
Takım tezgahlarında "kiralama modeli" sanayide üretimi artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Ateşkesten bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
14:11
KVKK, öğretmenlere dijital okuryazarlık seminerleri verecek
13:53
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 31,1 milyar lira gelir bekliyor
13:47
Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu son toplantısını yapacak
13:37
Ateşkesten bu yana katil İsrail'in saldırılarında 34 Filistinli öldü, 122 kişi yaralandı
13:28
Hamas, Katil İsrail’in aynı aileden 11 kişiyi öldürmesini "planlı bir katliam" olarak niteledi
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi
Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ