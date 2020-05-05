Koronavirüsün tüm dünyada yayılmasıyla birlikte birçok ülkede önlemler artırıldı. Sosyal mesafe zorunluluğu pek çok kurumu, evden çalışma formülüne yönlendirdi.

Başlarda uygulamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışılırken, ABD'li birçok firma, evden çalışmanın kalıcı olabileceği görüşünde.

ABD'de şirketler, çalışanların bu süreçte verimli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle binlerce çalışanı olan kalabalık şirket ofislerine eskisi gibi ihtiyaç duyulmayacağı savunuluyor.

Salgından sonraki süreçte de normalin artık "evden çalışma" olabileceği belirtiliyor. Bu durumun ofis sayısını en aza indirgeyerek maliyeti azaltmaya da yardımcı olacağı kaydediliyor.

"Dünya çapında bu kadar ofise ihtiyacımız yok"

Normalin artık evden çalışma olduğunu savunan bazı şirketler, bu konuda adım atmaya başladı. ABD'de Nationwide adlı bir sigorta şirketi evden çalışma modeline kalıcı geçiş yaptı. Buna göre sigorta şirketi, 4 merkez ofisinde faaliyet gösterecek. Ancak diğer yerlerdeki ofis çalışanları evden çalışmaya devam edecek.

Atıştırmalık yiyecekleri ile tanınan ABD merkezli küresel şirket Mondolez de aynı görüşte. Şirketin CEO'su Dirk Van De Put, koronavirüs krizi farklı şekillerde çalışabileceğimizi gösterdi dedi, "Dünya çapında bu kadar ofise ihtiyacımız yok" dedi.

Finans kuruluşu Morgan Stanley'nin CEO'su James Gorman ise “Ofiste ayak izimiz olmadan çalışabileceğimizi kanıtladık” dedi.