Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulumuna devam edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali, tamamen bittiğinde toplam 1300 megavat güce sahip olacak.

Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak 3,5 milyon panelli güneş enerji santralinin, 32 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Her ay yaklaşık 104 bin adet panelin kurulumunun yapılacağı santralde, bugüne kadar 10 bin 200 panel kurularak, elektrik üretimi başladı.

"Güneş Ovası"

Projenin tek parsel üzerine kurulan dünyanın en büyük güneş santrali olduğunu belirten Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Şu anda tek parsel üzerinde bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali alanındayız. Burası bir güneş ovası. 20 milyon metrekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir ucundan bir ucunu görmeniz imkansız. Boyut çok büyük" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle paneller üretildi"

Santrale takılan güneş panellerinin yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle üretildiğine dikkat çeken Ata, şöyle konuştu:

"O dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın da gerçekten kişisel olarak çok önem verdiği bir proje. Çünkü bu proje Türkiye tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri. Birincisi yenilenebilir enerjinin payını artıracak bir girişim bu. Yenilenebilir enerjinin payını artırmak demek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının daha yönetilebilir kılmak demek. İkincisi yenilenebilir enerji teknolojilerini de milli imkanlarla yerli olarak üretilmesini hedefleyen bir proje. Dolayısıyla bu projenin bir parçası olarak fabrika açılışını Cumhurbaşkanımız 19 Ağustos'ta yaptı. O fabrikada ürettiğimiz paneller ama ürettiğimiz derken vurgulamak istiyorum; silisyum minarelinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, ingot üretiyoruz. İngottan waferları kesiyoruz ince dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. Hücreyi bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluşturuyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Enerji üretimine başlandı

Santralde enerji üretiminin de başladığını belirten Murtaza Ata, "Tabii ki 1300 megavatın bitmesini beklemiyoruz. Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alan şu anda enerjilendirilmiş bir alan. 4 megavatlık panel. 10 bin 300 adet, fabrikamızdan gelen panelleri yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçtiğimiz hafta sonu da Enerji Bakanlığımızın yetkilileri gelerek kabulünü yaptılar. Şu an da bu saha elektrik üretiyor. Milli şebekeye elektriği veriyor" dedi.

Yıllık elektrik tüketimine destek

Projenin 32 ayda tamamlanacağını anlatan Dr. Murtaza Ata, projenin bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceklerini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Ata, "32 ayda burayı bitireceğiz. Fabrikamızın yıllık panel üretim kapasitesi 500 megavat. Biz buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz. Bu da 2-2,5 milyon insanın elektriğini karşılayacak. Türkiye'nin yaklaşık olarak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini üretmiş olacağız" dedi.

2 bin 600 futbol sahası

Santralin uzaydan görülebileceğine de dikkat çeken Ata, "Uzaydan görülen Çin Seddi gibi insan yapıları vardır. Burası Türkiye'nin uzaydan görülen ilk tesisi olacak. 2 bin 600 tane futbol sahasını buraya sığdırabiliriz" diye konuştu.

Güneşi doğuşundan batışına kadar takip edebilen bir sisteme sahip Karapınar Güneş Enerji Sistemi, böylelikle yüzde 12 daha fazla elektrik üretebilecek.

Panellerin iki yüzü de elektrik üretebileceğinden yüzde 5 oranında bir elektrik artışı daha sağlanacak. Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.