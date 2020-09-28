Koronavirüs (Covid-19) normalleşme sürecinin ardından uçuşların açılmasıyla turistler, haziran ortasından itibaren Türkiye'deki gözde turizm destinasyonlarına gelmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş çıkış istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Covid-19 sebebiyle yüzde 76,6 azalışla 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ocak-ağustos arasında yurt dışında ikamet eden 2 milyon 16 bin 553 Türk vatandaşının da ana vatana gelmesiyle toplam 9 milyon 271 bin 660 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

En çok ziyaretçi ağustosta

Yılın 8 aylık döneminde en çok ziyaretçi 789 bin 602 kişi ile Almanya'dan gelirken, turist gönderen ülkeler sıralamasında 772 bin 686 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan üçüncü oldu.

Bu ülkeleri 520 bin 833 ziyaretçi ile Ukrayna, 465 bin 180 kişi ile İngiltere takip etti.

Ülkeye gelen 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçinin, 2 milyon 962 bin 396'sı haziran-ağustos dönemini kapsayan 3 aylık sürede Türkiye'ye giriş yaptı.

Turistlerin 214 bin 768'i haziranı, 932 bin 927'si temmuzu, 1 milyon 814 bin 701'i de ağustosu tercih etti.

Alman ve Rus turistlerin büyük bir kısmı Antalya kıyılarında, İngiliz turistler de Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası sahillerinde konaklamayı seçti.

Türkiye'de yabancı ziyaretçinin en fazla olduğu ağustosta, en çok giriş yapılan iller de Antalya, İstanbul ve Muğla olarak sıralandı.