Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarına göre, ocak-şubat döneminde 1 milyar 699 milyon 391 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirildi.

Binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımından yüzde 35,4 pay aldı.

En fazla satış Fransa’ya yapıldı

Bu süreçte en fazla dış satım 319 milyon 472 bin dolarla Fransa’ya gerçekleştirildi.

Fransa’yı İtalya, İspanya ve Almanya takip etti. Bu ülkelere yapılan 820 milyon 810 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu alandaki toplam yurt dışı satışının yüzde 48,3’ünü oluşturdu.

Satışlarda ilk 10 ülkeden 8’i AB üyesi

Binek otomobil satışlarındaki ilk 10 ülkeden 8'i Avrupa Birliği (AB) üyesi.

Birleşik Krallık 127 milyon 731 bin dolarla 5'inci, Polonya 87 milyon 364 bin dolarla 6'ncı, Slovenya 71 milyon 214 bin dolarla 7'nci, Belçika 62 milyon 69 bin dolarla 8'inci, İsveç 61 milyon 427 bin dolarla 9'uncu ve Mısır 59 milyon 598 bin dolarlık dış satımla 10'uncu oldu.

Tunus ve Güney Afrika’ya satışlar arttı

Tunus’a yapılan binek otomobil ihracatı, geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 465 artışla 1 milyon 707 bin dolardan, 9 milyon 655 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 318 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti’ne bu yıl aynı aylarda yapılan satış yüzde 1471 artışla 4 milyon 997 bin dolara ulaştı.

2020’nin ilk iki ayında binek otomobil ihracatının yapılamadığı Japonya’ya ise bu sene aynı dönemde 2 milyon 50 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.