2021 yılında 8 milyarlık dünya nüfusunun 2 milyardan fazlasının online alışveriş yapacağı öngörülüyor. Bu açıdan bakıldığında e-ihracat büyük fırsatlar sunuyor.

"2019'da 1 milyar dolara yakın e-ihracat gerçekleşecek"

Dünya e-İhracat Forum Başkanı Ömer Nart:

"2019’da 1 milyar dolara yakın bir e-ihracatımız gerçekleşecek. Her sene yüzde 30-35 artan bir seyirde gidiyor. Tabi regülasyonların şekillenmesi teknoloji ve lojistik imkanların artmasıyla beraber e-ihracatın yapılabilirliği de gittikçe artıyor.”

Dünya e-İhracat Forumu'nun tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Zirvede e-ihracat ile ilgili yeni fırsatların anlatılacağı belirtildi.

Dünya e-İhracat Forum Başkanı Ömer Nart:

"Konferansta o bölgeden milyar dolarlık e-ticaret platformlarını konferansa getirip konferansta B2B (Şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları) gerçekleştireceğiz.”

Rusya pazar yerlerinin en önde gelenleri zirvede yerini alacak

Bu seneki zirvenin konusu, 300 milyon nüfuslu Bağımsız Devletler Topluluğu. Zirve kapsamında, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu da Türkiye'de olacak.

CDEK Türkiye Genel Müdürü Sertalp Demirağ:

"Gelenlerden bir tanesi Ozon'du. Rusya’nın en büyük pazar yerlerinden birisi. Rusya’nın amazonu diyebilirsiniz buna. Bunun gibi daha Ukrayna'dan da katılacak yerler olacak. İlerleyen dönemde bambaşka ülkelerden de katılacak. Yani her ülkenin en büyüğün biz Worldef ile buraya gitiriyor olacağız zaten. İhracatçılarımız da en iyi platformlarla kendi ürünlerini satma olanağı bulacaklar"

"İş birlikleri e-ihracatta ciddi katkı sağlıyor"

Zirvede pazar yerleri ile sağlanan iş birlikleri e-ihracatta ciddi katkı sunuyor.

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan:

"Burada da yaygın satışlar sonrasında oradaki müşterileri kendi sitelerine çekmeye yönelik aksiyonlar almaları, e-ihracatı çok daha kolaylaştırmaya başladı önümüzdeki yıllarda ben bu artışın çok daha geometrik olarak artacağını düşünüyorum"

Forumun medya sponsoru TRT

Ana Medya Sponsoru’nun TRT olduğu Zirve’nin Global İletişim Sponsorluğu'nu ise TRT World gerçekleştirecek.

Kaynak: TRT Haber