Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde konuştu.

Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." ifadesini kullandı.

"Düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak"

Pakdemirli, "67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA