Dolar/TL, küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle güne yükselişle başlamasının ardından 8,37 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,9 artışla 8,3531 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 8,3710 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,9020'den, sterlin/TL yatay seyirle 11,5180'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,4 artışla yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesi olan 92,5'ten kapanmasının ardından bugün Asya piyasalarında 92,6'ya çıktı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1830'a geriledi.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini söyledi.

Özellikle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel bazda dolar talebine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de dün yüzde 1,3830 ile yaklaşık 2 ayın zirvesini gördüğünü belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildiren analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının bekleneceğini kaydetti.

8 Eylül güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: