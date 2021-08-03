Dolar/TL, düşüşünü üst üste beşinci işlem gününe taşımasının ardından 8,31 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 8,3320'yi gören dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 8,3539'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından 8,2950 ile 11 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesini gördü ve saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,3090'dan satılıyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 9,8710'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kabıyla 11,5610'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,98 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1880'den işlem görüyor.

Analistler, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydederek, yurt içinde açıklanan enflasyon verileri sonrası sıkı para politikasının devam edeceğine yönelik beklentilerin Türk lirasını desteklediğini ve doların düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıdığını söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 18,95 artarak beklentileri aştı.

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

3 Ağustos güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: