Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,3980'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,3707 en yüksek 7,4072 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3933'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 88,7315'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 9,7205'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 93,2 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1806'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin takip edileceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

26 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: