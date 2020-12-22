Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6670 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6255 ve en yüksek 7,7363 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6424'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,6670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,3740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 10,2760'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 90,3 seviyelerinde, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,2224 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 8,6 ile beklentilerden daha az daralmasının ardından, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,3402 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de 3. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

22 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: